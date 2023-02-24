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Сегодня, 11:26

«Автомобилист» поместил Трямкина и Голышева в список травмированных перед плей-офф КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Автомобилист» внес защитника Никиту Трямкина и нападающего Анатолия Голышева в список травмированных в преддверии старта плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

О травмах и сроках восстановления хоккеистов не уточняется.

Последний раз оба спортсмена принимали участие в матче регулярного чемпионата КХЛ 19 февраля. Екатеринбуржская команда переиграла «Адмирал» со счетом 4:1.

В текущем сезоне Трямкин сыграл 63 матча и набрал 11 (2+9) очков. Голышев провел 54 матча и набрал 40 (16+24) очков.

Анатолий Голышев
Никита Трямкин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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