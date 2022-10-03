«Автомобилист» поместил в список травмированных нападающего Широкова

Сегодня, 15:50
«Автомобилист» перевел в список травмированных нападающего Сергея Широкова, сообщает пресс-служба КХЛ.
Широков в текущем сезоне набрал 17 (9+8) очков и делит первое место бомбардиров лиги с двумя своими одноклубниками — Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком.
Ранее екатеринбургский клуб также поместил в список травмированных французского форварда Да Косту.
Кроме того, в список травмированных попал защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин.
В нынешнем сезоне он провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.