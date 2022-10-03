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Сегодня, 15:50

«Автомобилист» поместил в список травмированных нападающего Широкова

Иван Шитик
Корреспондент

«Автомобилист» перевел в список травмированных нападающего Сергея Широкова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Широков в текущем сезоне набрал 17 (9+8) очков и делит первое место бомбардиров лиги с двумя своими одноклубниками — Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком.

Ранее екатеринбургский клуб также поместил в список травмированных французского форварда Да Косту.

Кроме того, в список травмированных попал защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.khl.ru/news/
Виктор Антипин
Сергей Широков
Стефан Да Коста
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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