«Автомобилист» повторил предложение «Нефтехимика» Севостьянову и подписал защитника на 2 года

«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» защитнику Александру Севостьянову.

По его итогам, как сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, с 25-летним хоккеистом будет заключен односторонний контракт на два сезона.

В минувшем сезоне Севостьянов принял участие в 6 матчах КХЛ за «Автомобилист», а также в 48 поединках ВХЛ за «Горняк-УГМК», включая 10 матчей плей-офф.

В регулярном чемпионате ВХЛ защитник набрал 14 (3+11) очков, а в 10 матчах Кубка Петрова — 7 (5+2) очков.