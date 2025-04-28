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Сегодня, 11:26

«Автомобилист» продлил контракт с Мэйсеком

Камила Абдурахманова
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Нападающий Брукс Мэйсек подписал новый однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Мэйсек выступает за екатеринбуржцев с 2019 года. За это время Мэйсек провел 396 матчей за команду, в которых набрал 273 (147+126) очка.

В сезоне-2024/25 Мэйсек стал единственным игроком «Автомобилиста», который принял участие во всех 75 матчах клуба. На его счету 27 заброшенных шайб и звание лучшего снайпера «Автомобилиста». А всего в его активе в минувшем сезоне 51 (27+24) балл за результативность при показателе полезности +4.

Источник: ХК «Автомобилист»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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