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Сегодня, 14:36

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с вратарем Галкиным

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«Автомобилист» объявил о продлении трудового соглашения с 23-летним вратарем Владимиром Галкиным.

Срок нового контракта рассчитан до 31 мая 2027 года.

В завершившемся сезоне хоккеист провел 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых отразил 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,1. Также на его счету шесть сыгранных встреч в Кубке Гагарина.

В сезоне-2023/24 «Автомобилист» дошел до финала плей-офф КХЛ, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу» (0-4) в серии до четырех побед.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Кубок Гагарина
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