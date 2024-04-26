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Сегодня, 13:05

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Зборовским

Алина Савинова
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«Автомобилист» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Зборовским.

Новый контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

Зборовский выступает за «Автомобилист» с 2020 года. За четыре года в екатеринбургской команде он провел в общей сложности 216 матчей в КХЛ. В сезоне-2023/24 на его счету 17 (4+13) очков в 77 играх при показателе полезности +24.

В завершившемся сезоне екатеринбуржцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали, что стало лучшим достижением команды в КХЛ.

Сергей Зборовский
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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