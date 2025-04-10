«Автомобилист» проведет матч памяти обладателя Кубка Гагарина Малыхина

«Автомобилист» сообщил, что 13 апреля на «УГМК Арене» состоится матч памяти воспитанника клуба Федора Малыхина.

Начало игры запланировано в 15.00 по местному времени. Вход будет свободным.

«На лед выйдут друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы «Спартаковец», ветераны нашего клуба, а также игроки «Автомобилиста». Дружеский поединок, посвященный памяти нашего земляка, замечательного хоккеиста и человека пройдет в формате три периода по 30 минут «грязного» времени», — говорится в сообщении клуба.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет. Прощание и похороны спортсмена прошли 21 марта в Екатеринбурге.

Хоккеист завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023). В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина.