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Сегодня, 14:00

«Автомобилист» расстался с Широковым, Макеевым и Баранцевым

Алина Савинова
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«Автомобилист» объявил об уходе из команды нападающих Сергея Широкова, Алексея Макеева и защитника Дениса Баранцева.

Клуб из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с игроками, которые рассчитаны до 30 апреля.

«В нынешнем сезоне в составе «Автомобилиста» эти игроки завоевали бронзовые медали чемпионата, каждый из них внес существенный вклад в успехи команды. Мы благодарим Сергея Широкова, Алексея Макеева и Дениса Баранцева за яркую игру в «Автомобилисте»! Желаем игрокам успешного продолжения спортивной карьеры!», — говорится в заявлении клуба.

По итогам регулярной части чемпионата КХЛ-2023/2024 «Автомобилист» занял 5-е место в Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда дошла до полуфинала, где в серии уступила «Металлургу» (3-4).

Алексей Макеев
Денис Баранцев
Сергей Широков
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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