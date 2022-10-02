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КХЛ

Сегодня, 16:45

«Салават Юлаев» на выезде всухую переиграл «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 0:4.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на выезде переиграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли со счетом 4:0.

Голами отметились Михаил Науменков, Станислав Бочаров (дважды) и Алексей Пусторезов.

«Авто» не сумел забить ни одного гола в матче впервые в этой сезоне. Перед началом встречи в список травмированных попал нападающий команды Стефан Да Коста.

Голкипер «Салавата» Андрей Кареев сделал второй «сухарь» в сезоне.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Науменков — 2 (бол., Коледов, Шмелев), 27:02 — 0:1. Бочаров — 2 (Шмелев), 45:38 — 0:2. Пустозеров — 2 (Башкиров), 46:35 — 0:3. Бочаров — 3 (п.в., Хмелевский), 59:10 — 0:4.

Вратари: Маттссон (57:13 — 59:10) — Кареев.

Штраф: 38 — 10.

Броски: 31 (15+11+5) — 28 (6+10+12).

Судьи: Кулаков, Морозов.

2 октября. Екатеринбург. Уралец. 5300 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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