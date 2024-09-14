«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в КХЛ

«Автомобилист» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Дубль оформил Брукс Мэйсек. По одной шайбе у хозяев забросили Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Кертис Волк и Анатолий Голышев.

Единственный гол гостей на счету Александра Хмелевского.

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.

«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)