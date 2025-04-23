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Сегодня, 16:24

«Автомобилист» сделал заявление о положительной допинг-пробе Голышева

Камила Абдурахманова
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Хоккейный клуб «Автомобилист» опубликовал заявление о сообщениях о положительном результате допинг-теста форварда и капитана команды Анатолия Голышева.

«ХК «Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов», — говорится в заявлении уральского клуба.

«Автомобилист» завершил сезон-2024/25 после серии первого раунда Кубк Гагарина с «Ак Барсом». 30-летний Голышев принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 38 (14+24) очков.

За свою карьеру в КХЛ Голышев неизменно выступает в «Автомобилисте», провел за клуб 607 матчей и набрал 355 (159+196) очков.

Источник: ХК «Автомобилист»
Анатолий Голышев
КХЛ
ХК Автомобилист
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