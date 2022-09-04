Гол Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Северсталью»

«Автомобилист» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе хозяев отметились Кертис Волк, Павел Куликов, Ефим Гуркин. Победный гол за три минуты до конца матча забил Брукс Мэйсек.

В составе гостей шайбы забросили Давид Думбадзе, Даниил Вовченко и Адам Лишка.

Екатеринбургский клуб следующий матч проведет на выезде 6 сентября против «Трактора». Череповецкий клуб в этот же день сыграет с «Металлургом».

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Волк — 1 (бол., Эберт, Мэйсек), 5:59 — 1:0. Куликов — 1 (Хрипунов, Обидин), 16:07 — 2:0. Думбадзе — 1 (мен., Моисеев), 17:29 — 2:1. Гуркин — 1, 29:02 — 3:1. Вовченко — 2 (бол., Пресс, Пилипенко), 37:53 — 3:2. Лишка — 1 (бол., Морозов, Гераськин), 48:04 — 3:3. Мэйсек — 2 (бол., Да Коста, Эберт), 57:39 — 4:3.

Вратари: Галкин — Подъяпольский.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (12+8+9) — 27 (6+9+12).

Судьи: Бондарь, Мисюрь.

4 сентября. Екатеринбург. Уралец. 2770 зрителей.