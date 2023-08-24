«Автомобилист» проиграл «Северстали» на турнире имени Пучкова

Сегодня, 21:39
«Северсталь» обыграла «Автомобилист» в матче турнира имени Николая Пучкова — 5:2.
За череповецкий клуб отличились Александр Жабреев, Руслан Абросимов (дубль), Адам Лишка и Илья Иванцов. У команды из Екатеринбурга забили Алексей Бывальцев и Анатолий Голышев.
25 августа «Автомобилист» сыграет с «Сочи», а «Северсталь» 26 августа встретится со СКА.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Бывальцев — 1 (Кизимов), 0:33 — 1:0. Жабреев — 1 (Гуслистов, Давыдов), 17:42 — 1:1. Абросимов — 1 (Барберио), 24:35 — 1:2. Лишка — 2 (Тихонов, Шугаев), 29:38 — 1:3. Голышев — 3 (Воронков, Волк), 36:31 — 2:3. Иванцов — 1 (Барберио, Шумилов), 43:16 — 2:4. Абросимов — 2 (бол., Вовченко, Шумилов), 50:17 — 2:5.
Вратари: Галкин — Шугаев (57:26 — 58:10).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 21 (9+7+5) — 27 (10+9+8).
Судьи: Кочетов, Сергеев.
24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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