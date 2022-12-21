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Сегодня, 19:21

«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд, обыграв «Автомобилист»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Тревор Мерфи, Никита Коротков, Владимир Бутузов и Михал Чайковски.

«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд и занимает третье место на «Востоке» с 53 очками в 44 матчах. «Автомобилист» находится на первом месте, набрав 59 очков в 41 игре.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Бутузов — 18 (Шаров, Пьянов), 14:58 — 0:1. Коротков — 5 (Сетдиков), 37:16 — 0:2. Мерфи — 9 (Коротков), 48:38 — 0:3. Чайковски — 6 (мен., п.в.), 58:23 — 0:4.

Вратари: Маттссон (Бобков, 20:00, 56:16 — 56:58, 57:39 — 58:23) — Костин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (13+7+11) — 19 (3+11+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 декабря. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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