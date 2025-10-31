31 октября, 14:30
«Автомобилист» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Начало матча на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге — в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию игры «Автомобилист» — «Сибирь» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска транслировать игру будет канал «ОТС».
Изучайте ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Сибирь» в нашем матч-центре.
«Автомобилист» провел 22 матча и набрал 28 очков, у «Сибири» — 16 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. Екатеринбуржцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Трактор» (2:1 Б), а новосибирцы уступили СКА (2:3).
