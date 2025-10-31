«Автомобилист» и «Сибирь» сыграют в чемпионате России 31 октября

«Автомобилист» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Начало матча на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Сибирь

Трансляцию игры «Автомобилист» — «Сибирь» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска транслировать игру будет канал «ОТС».

Изучайте ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Сибирь» в нашем матч-центре.

«Автомобилист» провел 22 матча и набрал 28 очков, у «Сибири» — 16 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. Екатеринбуржцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Трактор» (2:1 Б), а новосибирцы уступили СКА (2:3).

