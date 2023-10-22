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Сегодня, 14:00

«Автомобилист» — «Сибирь»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» начнется в 14.15
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»
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22 октября «Автомобилист» на своем льду арены «Уралец» сыграет против «Сибири» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье. Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Автомобилиста» и «Сибири» в матч-центре.

Онлайн-сервис «Кинопоиск» проведет видеотрансляцию матча «Автомобилист» — «Сибирь». Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» с 21 баллом располагается на девятой строчке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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