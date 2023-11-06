6 ноября «Автомобилист» дома на арене «Уралец» примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в понедельник в городе Екатеринбург. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 14.15 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Автомобилист» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» располагается на девятой строчке с 27 баллами.

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