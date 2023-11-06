«Сибирь» победила «Автомобилист» по буллитам, отыгравшись со счета 0:2

«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.

У хозяев отличились Алексей Бывальцев и Андрей Обидин. У гостей забили Артем Жуков и Николая Прохоркина.

В серии буллитов победную шайбу забросил форвард «Сибири» Павел Гоголев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бывальцев — 5, 0:28 — 1:0. Обидин — 5 (Бывальцев, Эберт), 2:52 — 2:0. Жуков — 1 (бол., Гоголев, Ефремов), 30:39 — 2:1. Прохоркин — 6 (Бутузов), 32:53 — 2:2.

Победный буллит: Гоголев.

Вратари: Галкин (60:23 — 61:11) — Красоткин (64:26 — 65:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (15+7+8+1) — 18 (3+9+5+1).

Судьи: Гамалей, Шувалов.

6 ноября. Екатеринбург. Уралец.