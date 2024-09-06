Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:10

«Автомобилист» победил «Сибирь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

Защитник екатеринбуржцев Ник Эберт отметился голом и результативной передачей. Еще по одной шайбе забросили Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев и Степан Хрипунов.

Голкипер хозяев Владимир Галкин отыграл на ноль, отразив 36 бросков по своим воротам.

«Автомобилист» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября команда Николая Заварухина на выезде сыграет с «Торпедо». «Сибирь» 10 сентября в гостях встретится с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Голышев — 1 (Трямкин, Эберт), 0:43 — 1:0. Бывальцев — 1 (Меркли, Зборовский), 5:53 — 2:0. Эберт — 2 (Лайпсик, Осипов), 26:17 — 3:0. Хрипунов — 2 (Мэйсек), 39:52 — 4:0.

Вратари: Галкин — Красоткин (Костин, 40:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (12+7+7) — 36 (7+19+10).

Судьи: Белов, Спирин.

6 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Овечкин улетел из России в США
Путин заявил об образовании оргкомитета национального центра «Россия»
Ротенберг оставил 152 млн на скамейке запасных СКА. Что произошло в КХЛ
Появились кадры с моментом нападения Теплякова на пенсионерку в Москве
Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя