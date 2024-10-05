«Автомобилист» и «Сибирь» встретятся в матче КХЛ

«Автомобилист» примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября в Екатеринбурге на ледовой арене «Уралец». Начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Автомобилист» — «Сибирь» будут показывать на официальном сайте КХЛ. Также трансляцию организует онлайн-платформа «Кинопоиск». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Кроме того, жителям Новосибирска можно смотреть игру на телеканале «ОТС» (эфир начнется в 18.50 по местному времени).

Следите за ключевыми событиями матча «Автомобилист» — «Сибирь» в нашем матч-центре.

В этом сезоне КХЛ «Автомобилист» сыграл 12 матчей и набрал 16 очков. У «Сибири» — 11 игр и 12 очков.