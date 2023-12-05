Трансляция игры КХЛ «Автомобилист» — СКА в Кинопоиске начнется в 16.45 мск 5 декабря

5 декабря «Автомобилист» на своем льду на территории комплекса «Уралец» в Екатеринбурге примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры КХЛ «Автомобилист» — СКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — СКА можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Автомобилист» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА тренера Романа Ротенберга располагается на четвертой строчке на «Западе» с 48 баллами.

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