«Автомобилист» обыграл СКА и повел 3-0 в серии Кубка Гагарина

21 марта, 19:58
«Автомобилист» дома в овертайме обыграл СКА в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 2:1.
В основное время за екатеринбургский клуб забил Анатолий Голышев, а за питерскую команду — Арсений Грицюк.
Победу «Автомобилисту» принес гол Кертиса Волка в овертайме.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0. Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Голышев — 5 (Романцев), 31:38 — 1:0. Грицюк — 2 (Бардаков), 50:10 — 1:1. Волк — 1 (Мэйсек), 77:12 — 2:1.
Вратари: Аликин — Серебряков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 24 (7+4+4+9) — 43 (10+11+14+8).
Судьи: Наумов, Ромасько.
21 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-0