Видеотрансляция игры КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

27 ноября «Автомобилист» на своем льду в городе Екатеринбург сыграет против московского «Спартака» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории комплекса «Уралец». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Спартак» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями матча «Автомобилист» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 49 баллов, занимая вторую строчку на Западе.

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