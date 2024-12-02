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Сегодня, 19:30

«Спартак» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом»

Алина Савинова
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«Спартак» обыграл «Автомобилист» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

Голы московской команды в основное время забили Александр Пашин, Иван Морозов, Даниил Орлов и Михаил Мальцев. На счету Германа Рубцов, Михала Чайковски и Николая Голдобина по две результативные передачи.

У клуба из Екатеринбурга три (1+2) очка набрал Стефан Да Коста. В третьем периоде Брукс Мэйсек, Максим Осипов и Андрей Обидин отыграли отставание в три шайбы.

Победный буллит реализовал Павел Порядин.

«Спартак» прервал трехматчевую серию поражений. Красно-белые набрали 46 очков за 33 игры и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» идет третьим на «Востоке» с 42 баллами после 31 матча.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» — 4:5 Б (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пашин — 5 (мен., Рубцов, Королев), 4:34 — 0:1. Морозов — 13 (бол., Чайковски, Голдобин), 7:33 — 0:2. Да Коста — 7 (бол., Блэкер), 15:06 — 1:2. Орлов — 2 (бол., Голдобин, Рубцов), 27:08 — 1:3. Мальцев — 9 (Ружичка, Чайковски), 38:33 — 1:4. Мэйсек — 12 (бол., Кизимов, Да Коста), 41:37 — 2:4. Осипов — 4 (Хрипунов, Да Коста), 49:53 — 3:4. Обидин — 3 (Кашников, Бывальцев), 56:04 — 4:4.

Победный буллит: Порядин.

Вратари: Галкин — Николаев.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 21 (4+6+10+1) — 23 (12+5+4+2).

Судьи: Овчинников, Степучев.

2 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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