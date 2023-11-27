Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:11

«Спартак» победил «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» обыграл «Автомобилист» на выезде в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Форвард москвичей Егор Филин сделал дубль, по одному голу у Никиты Сысуева и Николая Голдобина. Филин и Голдобин забросили по одной шайбе в пустые ворота.

Автор единственного гола екатеринбуржцев — Стефан Да Коста.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и вернулся на первое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 37 матчах. «Автомобилист» идет на шестой строчке Восточной конференции с 42 очками в 37 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Филин — 3 (Чайковски, Пашин), 25:54 — 0:1. Сусуев — 1 (Беляев, Савиков), 38:31 — 0:2. Да Коста — 9 (Трямкин, Макеев), 52:13 — 1:2. Филин — 4 (п.в., Кин), 57:52 — 1:3. Голдобин — 25 (п.в., Порядин, Локтионов), 58:53 — 1:4.

Вратари: Галкин (57:42 — 57:52, 58:40 — 58:53) — Кареев.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (10+11+11) — 27 (9+11+7).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

27 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
8
Обсудить
Читайте также
Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ак Барс» подписал контракт с Алексеем Марченко

«Торпедо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение подряд