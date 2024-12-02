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Сегодня, 15:30

«Автомобилист» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» и «Спартак» встретятся в КХЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
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«Автомобилист» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Начало матча на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Автомобилист» — «Спартак» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция матча также пройдет на официальном сайте КХЛ.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Спартак» в нашем матч-центре.

Предыдущие матчи в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 оба соперника проиграли: «Автомобилист» — «Трактору» (3:5), «Спартак» — «Салавату Юлаеву» (1:5).

Красно-белые в этом сезоне провели 32 матча и набрали 44 очка, у екатеринбуржцев — 30 игр и 41 очко.

Матч «Автомобилист» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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