«Автомобилист» и «Торпедо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября

«Автомобилист» и «Торпедо» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 14:30. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Торпедо

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода могут следить за игрой своей команды на телеканале «НН 24».

Команда из Екатеринбурга набрала 30 очков в 23 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. Нижегородцы с 28 очками в 23 играх идут на третьей строчке «Запада».