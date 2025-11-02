«Торпедо» на выезде обыграло «Автомобилист»

2 ноября, 16:38
«Торпедо» победило «Автомобилист» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Автором первого гола стал Егор Виноградов, который отличился в начале второго периода. Ему ассистировали Бобби Нарделла и Александр Яремчук. На последней минуте матча в пустые ворота забил Кирилл Воронин.
«Торпедо» одержало пятую победу в последних шести играх. Нижегородцы набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с таким же количеством баллов идет третьим на «Востоке».
Вася Сидоров
Это уровень Авто - молодец среди овец.
03.11.2025
Niсk
Очень неплохой матч от Торпедо, Авто тоже старался, но им местами не повезло
02.11.2025
Андрей Короткевич
Какой вязкий матч. Счет нравится, а шоу - нет
02.11.2025