«Торпедо» на выезде обыграло «Автомобилист»

«Торпедо» победило «Автомобилист» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Автором первого гола стал Егор Виноградов, который отличился в начале второго периода. Ему ассистировали Бобби Нарделла и Александр Яремчук. На последней минуте матча в пустые ворота забил Кирилл Воронин.

«Торпедо» одержало пятую победу в последних шести играх. Нижегородцы набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с таким же количеством баллов идет третьим на «Востоке».