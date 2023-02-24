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Сегодня, 17:19

«Трактор» в гостях победил «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» в гостях победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, оформивший дубль, Михаил Горюнов-Рольгизер, Михаил Котляревский и Владимир Ткачев. За «Авто» отличился Кертис Волк.

Команда из Челябинска набрала 70 очков и пока продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

«Автомобилист» проиграл три из четырех последних игр, но остается на пятом месте на «Востоке» (81 очко).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Сошников — 7 (Бывальцев), 0:15 — 0:1. Горюнов-Рольгизер — 5 (Стась), 12:35 — 0:2. Котляревский — 8 (Горюнов-Рольгизер, Стась), 22:38 — 0:3. Сошников — 8 (Бурдасов, Шепелев), 23:57 — 0:4. Волк — 14 (бол., Мэйсек, Эберт), 51:44 — 1:4. Ткачев — 13 (бол., Шабанов), 54:38 — 1:5.

Вратари: Бобков (Маттссон, 22:38) — Мыльников.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (5+7+11) — 27 (7+10+10).

Судьи: Морозов, Фатеев.

24 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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