«Автомобилист» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «УГМК Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Трактор

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Екатеринбурга набрала 24 очков в 19 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. Челябинцы с 20 очками в 18 играх идут на пятой строчке «Востока».

