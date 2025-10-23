Видео
23 октября, 14:30

«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Трактор» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Автомобилист» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября.
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «УГМК Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Трактор

Следить за ключевыми событиями игры «Автомобилист» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Екатеринбурга набрала 24 очков в 19 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. Челябинцы с 20 очками в 18 играх идут на пятой строчке «Востока».

Матч «Автомобилист» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
