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Сегодня, 15:45

«Автомобилист» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
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13 октября, в пятницу, «Автомобилист» в Екатеринбурге на арене «Уралец» проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Трактора». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Трактор».

Видеотрансляция матча пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 16.45. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Челябинска занимает пятое место на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ с 20 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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