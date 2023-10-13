13 октября, в пятницу, «Автомобилист» в Екатеринбурге на арене «Уралец» проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Трактора». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Трактор».

Видеотрансляция матча пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 16.45. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Челябинска занимает пятое место на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ с 20 баллами.

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