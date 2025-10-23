«Автомобилист» победил «Трактор», Голышев провел первый матч в сезоне-2025/26

«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев шайбы забросили Джесси Блэйкер, Ярослав Бусыгин (дубль), Стефан да Коста и Никита Шашков. У гостей две голевые передачи сделал Семен Дер-Аргучинцев.

В составе клуба из Екатеринбурга впервые в сезоне на лед вышел форвард Анатолий Голышев, который был дисквалифицирован за допинг.

«Автомобилист» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 20 очками — на 6-й строчке.