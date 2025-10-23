«Автомобилист» победил «Трактор», Голышев провел первый матч в сезоне-2025/26

23 октября, 19:31
«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев шайбы забросили Джесси Блэйкер, Ярослав Бусыгин (дубль), Стефан да Коста и Никита Шашков. У гостей две голевые передачи сделал Семен Дер-Аргучинцев.
В составе клуба из Екатеринбурга впервые в сезоне на лед вышел форвард Анатолий Голышев, который был дисквалифицирован за допинг.
«Автомобилист» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 20 очками — на 6-й строчке.
НavBek
Хорошая игра. Автик с победой!
23.10.2025
emedemov
23.10.2025
Иваныч
Так и хочется заорать: — Верните Германа! Кувалда от Гэ-банка явно не приносит Трактору удачу. А это именно то, что не хватает команде — везения!
23.10.2025
Andrey Sakharov
Земляков с победой. Трактор што?
23.10.2025
Chegevara.
Без защиты и вратаря делать нех...й
23.10.2025