23 октября, 19:31

«Автомобилист» победил «Трактор», Голышев провел первый матч в сезоне-2025/26

Руслан Минаев
Игроки «Автомобилиста».
Фото ХК Автомобилист

«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев шайбы забросили Джесси Блэйкер, Ярослав Бусыгин (дубль), Стефан да Коста и Никита Шашков. У гостей две голевые передачи сделал Семен Дер-Аргучинцев.

В составе клуба из Екатеринбурга впервые в сезоне на лед вышел форвард Анатолий Голышев, который был дисквалифицирован за допинг.

«Автомобилист» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 20 очками — на 6-й строчке.

Анатолий Голышев.Долгожданное возвращение Голышева: лидер «Автомобилиста» вернулся спустя полгода дисквалификации
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Трактор

6

  • НavBek

    Хорошая игра. Автик с победой!

    23.10.2025

  • Иваныч

    Так и хочется заорать: — Верните Германа! Кувалда от Гэ-банка явно не приносит Трактору удачу. А это именно то, что не хватает команде — везения!

    23.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Земляков с победой. Трактор што?

    23.10.2025

  • Chegevara.

    Без защиты и вратаря делать нех...й

    23.10.2025

    Анатолий Голышев
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Трактор
