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Сегодня, 16:45

Дубль Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Автомобилист» — «Трактор».
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Дублем за хозяев отметился Брукс Мэйсек. По одной шайбе забросили Степан Хрипунов и Алексей Макеев.

За челябинцев отличились Семен Дер-Аргучинцев, Артем Щучинов и Александр Шаров.

«Автомобилист» (57 очков) после 48 матчей поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Трактор» (55) после 47 игр идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

Голы: Дер-Аргучинцев — 14, 1:52 — 0:1. Мэйсек — 14 (бол., Да Коста, Широков), 2:40 — 1:1. Щучинов — 1 (Шабанов, Бурдасов), 10:30 — 1:2. Шаров — 4 (Попов, Рыков), 17:21 — 1:3. Мэйсек — 15 (Волк, Зборовский), 27:28 — 2:3. Хрипунов — 6 (Каштанов, Романцев), 29:46 — 3:3. Макеев — 11 (Бывальцев, Зборовский), 31:32 — 4:3.

Вратари: Аликин — Фукале (Мыльников, 31:32, 57:43 — 59:11, 59:20).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (11+11+7) — 28 (8+13+7).

Судьи: Бирин, Спирин.

3 января. Екатеринбург. Уралец.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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