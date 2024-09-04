Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Автомобилист» обыграл «Трактор»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Автомобилист» дома победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У екатеринбургского клуба шайбы забросили Брендан Лайпсик, Степан Хрипунов и Ник Эберт. У челябинцев отметились Александр Шаров и Виталий Кравцов.

6 сентября «Автомобилист» примет «Сибирь». «Трактор» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Лайпсик — 1 (бол., Голышев, Блэкер), 8:09 — 1:0. Шаров — 1 (Котляревский, Шварев), 8:28 — 1:1. Хрипунов — 1 (мен., Волк), 26:56 — 2:1. Эберт — 1 (бол., Да Коста, Мэйсек), 33:54 — 3:1. Кравцов — 1 (Шабанов), 39:15 — 3:2.

Вратари: Аликин — Фукале (58:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (8+3+5) — 48 (13+16+19).

Судьи: Наумов, Ромасько.

4 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя