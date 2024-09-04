«Автомобилист» обыграл «Трактор»

«Автомобилист» дома победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У екатеринбургского клуба шайбы забросили Брендан Лайпсик, Степан Хрипунов и Ник Эберт. У челябинцев отметились Александр Шаров и Виталий Кравцов.

6 сентября «Автомобилист» примет «Сибирь». «Трактор» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Лайпсик — 1 (бол., Голышев, Блэкер), 8:09 — 1:0. Шаров — 1 (Котляревский, Шварев), 8:28 — 1:1. Хрипунов — 1 (мен., Волк), 26:56 — 2:1. Эберт — 1 (бол., Да Коста, Мэйсек), 33:54 — 3:1. Кравцов — 1 (Шабанов), 39:15 — 3:2.

Вратари: Аликин — Фукале (58:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (8+3+5) — 48 (13+16+19).

Судьи: Наумов, Ромасько.

4 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.