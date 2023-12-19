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Сегодня, 16:00

«Автомобилист» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
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19 декабря «Автомобилист» дома на своей арене «Уралец» в Екатеринбурге примет челябинский «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Автомобилист» — «Трактор» пройдет в прямом эфире на канале KHL Prime. Начало — в 16.45 мск. Зрители также смогут увидеть матч в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке и на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события «Автомобилиста» и «Трактора» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» под руководством Николая Заварухина набрал 46 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» тренера Алексея Заварухина находится на шестой строчке с 46 баллами.

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Домашняя арена &laquo;Спартака&raquo; &laquo;Мегаспорт&raquo;. Трансляции КХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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