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Сегодня, 13:00

«Автомобилист» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» в Кинопоиске начнется в 14.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Альберт Яруллин.
Альберт Яруллин.
Фото ХК «Трактор»
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3 января «Автомобилист» на территории спортивного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге встретится с челябинским «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Трактор» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на платном канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 14.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

В матч-центре «СЭ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Автомобилист» — «Трактор» с ключевыми событиями игры.

«Автомобилист» Николая Заварухина занимает шестое место с 55 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» под руководством Алексея Заварухина набрал 55 очков, находясь на пятой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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