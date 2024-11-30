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Сегодня, 14:00

«Автомобилист» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Тертышный (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Автомобилист» и «Трактор» сыграют в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Автомобилист» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 16.50 по местному времени.

Команда из Екатеринбурга набрала 41 очко и занимает второе место в Восточной конференции. Челябинский клуб с 44-мя очками возглавляет Восток.

Матч «Автомобилист» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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