«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 26 декабря. Матч состоится в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно на официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

Команда из Екатеринбурга в 36 играх набрала 44 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Челябинский клуб с 52 очками в 38 встречах возглавляет Восток.

Матч «Автомобилист» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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