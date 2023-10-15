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Сегодня, 17:15

Дубль Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Витязем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Брукс Мэйсек. До этого он отличился в овертайме. Еще один гол хозяев на счету Анатолия Голышева.

Шайбы гостей в активе Дерека Барака и Игоря Угольникова.

«Автомобилист» (26 очков) занимает третье место в Восточной конференции после 19 матчей. «Витязь» (10) замыкает таблицу «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Барак — 3 (бол.), 29:16 — 0:1. Мэйсек — 8 (бол., Голышев, Широков), 50:24 — 1:1. Угольников — 3 (Савчик), 56:48 — 1:2. Голышев — 3 (бол., Да Коста, Мэйсек), 59:35 — 2:2. Мэйсек — 9 (Севостьянов, Макеев), 61:12 — 3:2.

Вратари: Галкин (57:50 — 58:02, 58:33 — 59:35) — Дорожко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (13+13+12+1) — 20 (9+7+4+0).

Судьи: Васильев, Кочетов.

15 октября. Екатеринбург. Уралец. 5500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Витязь
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