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Сегодня, 17:22

«Автомобилист» внес защитника Эберта в долгосрочный список травмированных

Алина Савинова
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт включен в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что несколько дней назад 30-летний американец перенес операцию в Германии. Теперь он будет проходить курс восстановления.

«Ник внесен в долгосрочный список травмированных, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к команде ближе к решающей стадии сезона», — говорится в заявлении команды.

В нынешнем сезоне Эберт провел 23 матча в КХЛ, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

После 31 игры «Автомобилист» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Ник Эберт
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