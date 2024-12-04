«Автомобилист» внес защитника Эберта в долгосрочный список травмированных

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт включен в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что несколько дней назад 30-летний американец перенес операцию в Германии. Теперь он будет проходить курс восстановления.

«Ник внесен в долгосрочный список травмированных, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к команде ближе к решающей стадии сезона», — говорится в заявлении команды.

В нынешнем сезоне Эберт провел 23 матча в КХЛ, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

После 31 игры «Автомобилист» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.