«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с канадцем Меркли

Канадский нападающий Ник Меркли стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

27-летний игрок перешел в «Автомобилист» из минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. С форвардом подписан односторонний контракт на два года.

«Желаем Нику яркой игры в составе «Автомобилиста». Добро пожаловать в Екатеринбург!» — говорится в заявлении команды.

Меркли выступал за минское «Динамо» с сезона-2022/23. Всего он провел 132 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 72 (36+36) очка. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 11 играх.