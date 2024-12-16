Аймурзин назвал главную проблему «Северстали» в этом сезоне КХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал результаты команды в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

— Чем вы объяснили неудачи, которые преследовали команду в последний месяц?

— В первую очередь, проблема в реализации моментов, — цитирует Аймурзина «РБ Спорт». — Создаем очень много, но не забиваем. Это в большей части влияет. Мы проводили хорошие матчи и проигрывали, шла неудачная серия. Но стараемся играть хорошо и забрасывать много шайб.

«Северсталь» набрала 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.