Аймурзин: «Беру на себя ответственность за поражение от «Спартака» — мое удаление и игра переворачивается»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, но — беру на себя ответственность — мое удаление и игра переворачивается. Мы дали сопернику почувствовать эту нить игры, и в дальнейшем старались все вернуть, при 2:5 не хватило пару минут, чтобы отыграться. Мы старались, были моменты, но сегодня не повезло. Еще раз повторю, нельзя было отпускать нить игры. Мощный старт игры? Это само происходит, мы играем активно, стараемся создавать моменты», — цитирует пресс-служба лиги Аймурзина.

«Спартак» с 15 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (11 очков).