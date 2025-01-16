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Сегодня, 13:46

Аймурзин: «Хоккей, в который мы играем, способен приносить большой результат»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что стиль игры «Северстали» способен приносить большой результат.

— Мне рассказывали, что система игры «Северстали» более детализирована, чем у многих других клубов. У Андрея Леонидовича как выстроен тренировочный процесс?

— Мы понимаем, кто и где должен находиться в определенном моменте. Но у нас есть еще место для импровизации, потому что хоккей — это игра. В моменте ты можешь сыграть так, как считаешь нужным. Жестких рамок нет, но все понимают в команде, что и как нужно делать.

— Прошлый плей-офф дал что-то в плане опыта? Все-таки очень короткий промежуток времени, если сравнивать с тем же регулярным чемпионатом.

— Те пять матчей дали многое. В трех из них мы должны были выигрывать, но не забивали свои моменты. Хотим показать, что хоккей, в который мы играем, способен приносить большой результат. Думаю, что у нас есть хороший шанс это доказать в этом сезоне, — сказал Аймурзин «РБ Спорт».

«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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