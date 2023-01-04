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Сегодня, 01:18

Айрленд: «Жаль, что мы спровоцировали соперника всего на одно удаление»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После такого матча сложно подобрать слова, чтобы не быть грубым — все же, не хочется обесценивать работу ребят. Обидное поражение, я недоволен результатом. Хорошо, что у нас была возможность поиграть в большинстве, что мы этой возможностью воспользовались — приятно посмотреть на работу наших спецбригад большинства. Жаль, что мы сегодня спровоцировали соперника всего на одно удаление», — цитирует пресс-служба лиги Айрленда.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Куньлунь» — 10-е.
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/03/507766.html
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