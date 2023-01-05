Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:38

Бабаев оценил перспективы «Барыса» на попадание в плей-офф КХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Шуми Бабаев, агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, высказался о ситуации казахстанского клуба перед закрытием трансферного окна в КХЛ.

«К сожалению, кардинальных изменений, больших подписаний перед закрытием трансферного окна «Барыс» все-таки не сделал. Тем не менее хорошие шаги есть. Считаю удачным вариантом трансфер из «Сарыарки» 24-летнего лучшего бомбардира чемпионата Казахстана Александра Борисевича», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Также он оценил перспективы «Барыса» в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.

«Не думаю, что «Барыс» аутсайдер в этой гонке, но то, что ему будет сложно — это факт. И, мне кажется, многое решится в ближайшем выезде на Дальний Восток, где команде предстоит по два раза сыграть с «Амуром» и «Адмиралом».

Если астанинцы попадут в плей-офф, то, мне кажется, их соперником станет либо «Авангард», либо «Магнитка», и вряд ли «Автомобилист». И, скорее всего, на этом сезон для «Барыса» закончится. Но учитывая, насколько в этом году Скабелка обновил команду, сколько подтянул молодых казахстанцев, выход в плей-офф уже можно будет считать хорошим результатом", — добавил агент.

На данный момент «Барыс» занимает 8-е место в таблице Востока, набрав 45 очков в 46 играх.

Источник: https://betonmobile.ru/babaev-otsenil-gotov-li-baryis-k-borbe-za-popadanie-v-pley-off-khl
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Шуми Бабаев
0
Читайте также
Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Ак Барса» Токранов — об игре с «Северсталью»: «В принципе, сложности были только в третьем периоде»

Сафонов назвал вратаря «Ак Барса» Билялова лучшим игроком матча против «Северстали»