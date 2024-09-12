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Сегодня, 11:56

Бабаев: «Кузнецов не будет разрывать лигу с первого дня»

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, оценил старт хоккеиста в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Хорошо, что все разбирают каждый шаг Кузнецова, и критика — это нормально. Евгений к этому привык. Если кто-то думал, что он начнет разрывать лигу с первого дня, то такого не будет. Посмотрим, что он будет показывать месяц, в СКА будет совершенно другая команда. Не забывайте, какие там были нагрузки в межсезонье, подготовка очень тяжелая. Поэтому команда пока не в лучшей физической форме, и это сказывается на результате. Плюс Ротенберг смотрит сочетания звеньев», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

СКА одержал 1 победу в 3 матчах сезона и с 3 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету Кузнецова 1 гол в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; СКА (2:0). Евгений Кузнецов в&nbsp;атаке на&nbsp;ворота ярославцев. Кузнецов устроил потасовку и бушевал, Зайцев подвел СКА грубым фолом. У команды Ротенберга — ноль голов в Ярославле

Источник: РБ Спорт
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Шуми Бабаев

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