Бабаев признался, что не удивлен победам «Барыса» во второй половине сентября

Агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки Шуми Бабаев прокомментировал игру команды в сентябре. На старте сезона клуб потерпел четыре подряд поражения, но во сторой половине месяце одержал 6 побед при двух проигрышах.

«Скажу честно, для меня победы «Барыса» неожиданностью не стали. У команды длительное время был другой тренер, со своим видением хоккея, и адаптация к новому главному тренеру, к его требованиям заняла предсезонку и начало чемпионата. Плюс, Скабелка дал больше игрового времени тем, кому раньше не особо доверяли, и им тоже потребовалось время, чтобы войти в игровой ритм, почувствовать уверенность. Я вообще не считаю сентябрь определяющим месяцем для команд, которые рассчитывают на что-то серьезное. В этот промежуток надо подчищать ошибки, доукомплектовываться, если обнаружились дыры в составе, в общем — вести работу над ошибками. А основные события в чемпионате развернутся в ноябре и декабре», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

На данный момент казахстанский клуб расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (13 очков). Красно-белые занимают 4-е место в Западной конференции (15 очков). Следующую встречу «Барыс» проведет с «Сочи» 2 октября.