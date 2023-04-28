Бабаев: «Для того чтобы противостоять «Ак Барсу», ЦСКА должен был рисковать»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

«Как я и говорил, Казань чуть-чуть поменялась, и в пятом матче начали играть в атакующий хоккей, к которому ЦСКА был не готов. Для того чтобы противостоять, они должны были рисковать, тоже играть в атаку — тогда был бы интересный хоккей. ЦСКА не пошел на это, сегодня Казань их полностью разобрала.

Это будет психологической проблемой для москвичей, но ЦСКА — крепкая команда, ребята опытные и сильно на них это не отразится. Здесь уже будет тренерский вопрос: рискнут ли они сыграть в атаку, или будут действовать как обычно? «Ак Барс», думаю, начнет также, как последние матчи, поскольку это приносит успех две встречи подряд», — цитирует Metaratings.ru Бабаева.

Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.