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Сегодня, 21:00

Бабаев считает неправильным решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ

Алина Савинова
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«Я считаю, что это неправильное решение. Оно не поможет развиваться нашему хоккею. Оно даст больше мест для российских игроков. В данной ситуации, возможно, политически это решение оправдано. Но уже сейчас, при ограничении в пять человек, многие команды играют практически без легионеров.

Эти запретные меры абсолютно не нужны. Команды сами спокойно разбираются, кому надо, а кому не надо. Введение этих ограничений точно не будет способствовать зрелищности. Потому что все равно, хоккей — это игра для зрителей. Уровень мастерства сильно упал. В отсутствии должной конкуренции, я уверен, что он еще больше упадет", — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

Сегодня, 6 декабря, Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shumi-babaev-nazval-nepravilnym-reshenie-ob-uzhestochenii-limita-na-legionerov-v-kkhl-1433304/
Хоккей
КХЛ
Шуми Бабаев
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